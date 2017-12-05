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Рада громконтролю НАБУ просить СБУ не розголошувати держтаємницю

Вівторок, 5 грудня 2017, 17:29

Рада громадського контролю при Національному антикорупційному бюро закликала Генпрокуратуру та Службу безпеки не перешкоджати викривальній діяльності НАБУ та припинити розголошення держтаємниці.

Про це йдеться в офіційній заяві РГК, опублікованій на Facebook-сторінці ради.

Зокрема, в РГК вважають, що звинувачення ГПУ та СБУ в бік НАБУ спрямовані на його дискредитацію.

"Вказані звинувачення виходять за рамки справи, що розслідується Генпрокуратурою, базуються на викривлених та маніпулятивних фактах та мають ознаки цілеспрямованої дискредитації Антикорупційного бюро і прямого перешкоджання реальній боротьбі з корупцією", – зазначили активісти.

Так, в заяві йдеться, що ГПУ не надало доказів того, що в діях детектива НАБУ були ознаки провокації підкупу, водночас, перша заступниця голови ДМС Діна Пімахова першою сказала про можливість вчинення протиправних дій із надання громадянства України в обмін на 30 тис дол.

"Проте, навіть якщо допустити, що у прокуратури були підстави для затримання детектива, то усі подальші дії Генерального прокурора явно позбавлені законної мети", – заявляють в Раді контролю.

У першу чергу, як наголошують в РГК, йдеться про розголошення персональної інформації щодо негласних штатних працівників НАБУ, зокрема "агента Катерину", тобто інформації, яка є державною таємницею.

"При розголошенні відомостей про детективів бюро під прикриттям, співробітники ГПУ фактично вчинили злочин, передбачений ст. 328 КК України ("Розголошення державної таємниці" – УП)", – пояснюють в Раді при НАБУ.

"Незаконними діями керівництва Генеральної прокуратури заподіяно непоправної шкоди цілому напрямку роботи НАБУ по викриттю та знешкодженню масштабних корупційних схем, що відбувалось завдяки діям детективів під прикриттям", – йдеться в офіційній заяві.

Крім того, в РГК називають необґрунтованими звинувачення в незаконному призначенню детективів НАБУ, які працюють під прикриттям.

"Усі відібрані детективи пройшли конкурсний відбір, з врахуванням вимог Закону "Про державну таємницю", – заявляють в Раді громадського контролю, додавши, що представники Ради не входили до конкурсної комісії, оскільки у них відсутній доступ до державної таємниці.

Підсумовуючи свою заяву, в РГК закликали також "забезпечити належне і швидке розслідування усіх озвучених фактів та притягнення винних у зриві спецоперацій із залученням детективів під прикриттям до відповідальності" та "надати можливості НАБУ автономного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та електронних інформаційних систем".

Як повідомлялося, 29 листопада агента НАБУ затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС Діні Пімаховій.

Крім того, в Національному антикорупційному бюро пройшли обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що його детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію, в яку втрутилися Генеральна прокуратура та Служба безпеки України.

Пімахова заперечує, що вимагала хабар у 30 тисяч за легалізацію іноземців. За словами чиновниці, її родич у Запоріжжі продавав мікроавтобус – а Сергій Титенков (він же Боярський) вийшов на неї, і вони затоваришували.

Співробітники ГПУ провели також обшук у агента НАБУ Катерини Сікорської.

Софія Лукашова, для УП
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