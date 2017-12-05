Євросоюз офіційно звинуватив Генпрокуратуру в підриві роботи НАБУ

Європейська служба зовнішніх дій у вівторок ввечері поширила заяву за підписом речниці Майї Косьянчич щодо ситуації у сфері боротьби з корупцією в Україні.

Документ опублікований на офіційному сайті ЄСЗД, передає "Європейська правда".

У цій заяві Євросоюз вперше чітко зайняв сторону НАБУ у конфлікті між українськими правоохоронними органами та поклав вину за загострення на Генеральну прокуратуру.

"Публічне розкриття розслідування фактів корупції з боку Генеральної прокуратури суттєво послаблює можливості Національного антикорупційного бюро проводити ефективні розслідування, а також підриває віру людей у можливість ефективної протидії корупції", - йдеться у заяві речниці ЄСЗД.

У Брюсселі нагадали, що боротьба з корупцією залишається "ключовим елементом розвитку відносин України та ЄС", і наголосили, що від ефективності антикорупційної компоненти залежить успіх всіх інших реформ.

У Євросоюзі закликали українську владу "посилити свої зусилля для того, щоб забезпечити незалежність, операційну спроможність та ефективність антикорупційних інституцій". "Роботу цих органів треба посилювати, а не підривати", - дорікнули в ЄСЗД.