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У ДМС заявляють, що не вимагають від Толопи повернутися в Росію

Вівторок, 5 грудня 2017, 22:04

У Державній міграційній службі стверджують, що вимога повернутися в Росію російському добровольцеві Юлії Толопі, яка воювала в АТО на стороні Україні, для оформлення документів щодо прийняття громадянства України, не відповідає дійсності.

Про це повідомляється на сайті відомства.

"Поширена через соціальні мережі інформація про те, що міграційна служба нібито вимагає повернення Юлії Толопи до країни громадянської належності, у тому числі для оформлення документів необхідних для подання заяви на прийняття до громадянства України, не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

У ДМС зазначають, що відповідно до законодавства України, особа, яку визнано особою, що потребує додаткового захисту, вважається такою, яка безстроково на законних підставах перебуває на території України.

При цьому такі особи користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

У відомстві пояснили, що матеріали Толопи повернули до міграційної служби без розгляду через недотримання норми відповідно до п. 49-1 Указу президента України "Питання організації виконання Закону України "Про громадянство України".

У ній йдеться, що разом із заявою та іншими документами має бути подано документ (або документи за наявності в іноземця громадянства кількох держав), виданий уповноваженим органом іноземної держави, про те, що особа на території іноземної держави не вчиняла тяжких або особливо тяжких злочинів, злочинів проти людства та не здійснювала геноцид.

"Цей документ можна отримати не лише на території країни громадянської належності, але й у дипломатичному представництві в Україні", - повідомляють в ДМС.

Як відомо, російський доброволець Юлія Толопа, яка воювала в АТО на стороні Україні, розповіла, що державна міграційна служба їй втретє відмовила у наданні громадянства на підставі того, що в неї немає довідки про несудимість з РФ. Вона заявляє, що в Росії її розшукує ФСБ.

Теми: Міграційна службаРосія
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