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Прокуратура показала не всі докази у справі Саакашвілі - Лисенко

Середа, 6 грудня 2017, 01:36

Генеральна прокуратура показала ще не всі докази у справі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

Про це заявив представник Генпрокуратури Андрій Лисенко в ефірі "Громадського радіо", передає "Інтерфакс-Україна".

"Ті купюри, які фігурували в цій відеозйомці, переписані ще до того, як їх передавали. Це один з доказів. Є письмові докази тих, хто доставляв ці гроші і передавав. Плюс, відеозйомка. Плюс ще докази, не оприлюднені. Вони є і у разі потреби вони будуть надані суду", - підкреслив Лисенко.

"Після цього суд прийме рішення про винесення вироку тим особам, які намагалися здійснити спробу повалення державної влади в Україні ", - наголосив представник Генпрокуратури.

Він додав, що Саакашвілі не вручали підозру, а тільки ознайомили з постановою про затримання.

Як відомо, під час брифінгу у вівторок Генеральна прокуратура оприлюднила запис начебто розмови екс-президента Грузії Міхаіла Саакашвілі і Сергія Курченка.

У понеділок правоохоронці арештували одного з лідерів "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі, керівника Київського обласного осередку "РНС" Северіона Дангадзе.

Прокуратура стверджує, що він "за узгодженням з самим Саакашвілі, звернувся через довірену особу до Курченка, що переховується від правоохоронців у Москві, з пропозицією фінансування діяльності Саакашвілі в обмін на інтереси членів злочинного угрупування".

Читайте детальніше: Затримання Саакашвілі

Теми: СаакашвіліГенпрокуратура
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