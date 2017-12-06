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Спецпрокурор США просить Deutsche Bank надати дані про рахунки Трампа - ЗМІ

Середа, 6 грудня 2017, 06:46

Спецпрокурор Роберт Мюллер просить німецький Deutsche Bank надати інформацію про рахунки президента США Дональда Трампа та його сім’ї.

Про це повідомляє Reuters, передає "Радіо Свобода".

За інформацією Reuters, Мюллер кілька тижнів тому попросив найбільший банк Німеччини надати інформацію про певні грошові та кредитні операції Трампа. Про звернення спецпрокурора також повідомляла німецька газета Handelsblatt.

Deutsche Bank, який раніше відхилив кілька подібних вимог, посилаючись на законодавство про конфіденційність, заявив, що не буде надавати коментарі стосовно своїх клієнтів.

Як відомо, раніше Роберт Мюллер звернувся до більш ніж десятка колишніх чиновників передвиборної кампанії Дональда Трампа з вимогою надати документи, що стосуються будь-яких контактів з росіянами.

Як повідомлялось, Сенат США вимагає від зятя і радника Трампа Джареда Кушнера надання його кореспонденції з екс-радником Трампа з нацбезпеки Майклом Флінном, порталом Wikileaks і представниками РФ.

Теми: ТрампСША
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