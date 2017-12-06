Саакашвілі звернувся до Порошенка

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі закликає президента Петра Порошенка припинити провокації й атаки на його прихильників.

Про це він написав у Facebook.

"Я звертаюся до Порошенка. Навіщо вам ці провокації? Не нападайте і не змушуйте людей відбиватися! Це мирна акція! Невже досвід вас нічому не навчив!?", – заявив Саакашвілі

Цьому передувала спроба штурму наметового містечка.

"Вони хотіли витягти мене з намету, але переплутали намети і напали на сусідній, зі сплячими активістами, жорстоко побили людей", – написав Саакашвілі з цього приводу.

Як відомо, вранці 5 грудня працівники Служби безпеки України провели обшук у квартирі Саакашвілі в центрі Києва, лідера партії "Рух нових сил" та екс-президента Грузії затримали.

Активісти заблокували машину СБУ з Саакашвілі, а згодом і витягли лідера РНС із авто, розбивши вікна.

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Саакашвілі оголошено у розшук.

О 6 ранку середи правоохоронці спробували штурмувати наметове містечко, але Саакашвілі перебрався до готелю "Київ".

З 9-ї ранку його чекають на допит, але він іти на нього не збирається.

Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що Міхеіл Саакашвілі нібито домовлявся з поплічником Віктора Януковича Сергієм Курченком про співпрацю і фінансування акції протесту. Він продемонстрував записи розмов.