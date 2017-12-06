Уряд посилив боротьбу з рейдерами

Кабінет міністрів ухвалив низку постанов, що посилюють заходи з боротьби з рейдерством у земельній сфері.

Відповідне рішення члени уряду підтримали на засіданні у середу.

"Ми презентуємо низку постанов, які врегульовують питання і прибирають шпарини для маніпуляцій під час реєстрації прав на земельну ділянку", - пояснив суть документів міністр юстиції Павло Петренко.

За його словами, це "реальні рішення", які позбавлять можливості підприємців-шахраїв і нечистих на руку реєстраторів робити подвійні реєстрації прав на земельні ділянки та паї.

Більш детально про інновації розповіла перший заступник міністра Наталія Севостьянова.

Вона повідомила, що постанови мають три основні мети:

- Унеможливити реєстрацію права на неіснуючу земельну ділянку;

Чиновниця пояснила, що для запобігання цьому встановлюється "взаємообмін на електронному рівні" між реєстрами Геокадастра та Міністерства юстиції для перевірки кадастрових номерів земельних ділянок.

- Виправити технічні помилки щодо повного узгодження реєстрів;

Для усунення цих недоліків, пояснила Севостьянова, створюється корисний сервіс, коли за виправленням неточної інформації не треба йти до органів земресурсів, а можна зробити це у державного реєстратора.

- Удосконалити процедуру встановлення особи та перевірки її дієздатності.

Заступниця міністра розповіла, що зараз багато людей представляються реєстратору іншими іменами, пред'являють фальшиві документи, дають хабарі. Інновація унеможливить такі явища.

Також, за її словами, в Україні буде задіяно сервіс "СМС-маяк". Ця послуга передбачає, що якщо стосовно вашої власності вчиняється якась дія реєстратором, ви отримуєте СМС-повідомлення. Сервіс доступний не тільки власникам землі, а й орендарям.

Євген Кізілов, УП