Кремль: Путін може заявити про намір балотуватися будь-якої миті

Президент Росії Володимир Путін може в будь-який момент оголосити про участь у виборах.



Про це заявив 6 грудня його прес-секретар Дмитро Пєсков, передає ТАСС.



"Президент це може зробити в будь-який час, тому потрібно бути готовим щодня", – сказав Пєсков.



Представник Кремля додав, що не знає точно, коли глава держави має намір зробити це.



"Я не знаю, а чутки у нас як раз щодо кожного дня ходять", – резюмував Пєсков.



Раніше повідомлялося, що Путін може заявити про свою участь в президентських виборах в другій декаді грудня.

Зазначалося, що на п'ятницю 15 грудня призначено пленарне засідання Ради Федерації. Це незвичайний день для СФ, традиційно засідання проходять по середах.



На початку грудня російські чиновники говорили, що Кремль поставив перед владою на місцях завдання провести вибори 2018 року "без скандалів і порушень".

Повідомлялося, що прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв не буде конкурентом Путіну на президентських виборах.

Вибори президента Росії пройдуть в березні 2018 року.

Як відомо, про намір брати участь в них оголосили співзасновник партії "Яблуко" Григорій Явлінський, журналістка Ксенія Собчак та ще дві телеведучі – Анфіса Чехова та Катя Гордон, порнозірка Олена Бєркова та головний комуніст Росії Геннадій Зюганов.