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Порошенко про Саакашвілі: У Москві не шкодують ні сил, ні грошей

Середа, 6 грудня 2017, 12:16

Президент Петро Порошенко заявляє, що влада поважає право громадян на мирний протест, але даватиме  рішучу відсіч усім спробам дестабілізувати ситуацію у країні.

Про це він сказав під час урочистостей з нагоди Дня ВСУ 6 грудня у Львівській області.

"Армія не для того тримає фронт, щоби ворог орудував у глибокому тилу. Ми даємо подібним справам відсіч. І я відчуваю підтримку суспільства", - сказав Порошенко.

Він додав, що оскільки українська армія успішно тримають оборону на сході країни, то Москва робить ставку на, те щоб "бити в спину, підривати зсередини, дестабілізувати ситуацію у країні".   

"У Москві не шкодують сил. І грошей у них кури не клюють. І прізвища тут ні до чого. Думав, що мене важко чимось здивувати. Але те, що вчора побачила і почула вся країна, приголомшило і шокувало всіх", - сказав Порошенко.

Він подякував СБУ та ГПУ за професійну роботу "з захисту національних інтересів та державності".

"Що радує, що український народ – ще до наших силовиків – профінансовану з Москви гоп-компанію розкусив ще раніше, і тому проігнорував той табір під Верховною Радою", - сказав глава державі.  

"Президент і уряд поважають право людей на мирний протест. Це надзвичайно важливо, щоб це право людей було захищене. І ми (це – ред.) демонстрували протягом останніх тижнів, хоча організатори насправді жадали крові, всілякою силою провокували силовиків. І дуже важливо, що вони не піддалися на провокації", - додав Порошенко.

За його словами, на терплячість силовиків організатори акцій навіть скаржилися до РФ.

"На терплячість наших правоохоронних органів, вони –  як випливає з перехоплених розмов з Москвою, – навіть до тієї Москви скаржились", - підсумував Порошенко.

Про затримання екс-президента Грузії, викривальні записи СБУ про нібито співпрацю Саакашвілі з Сергієм Курченком та про те, чому не спіймали Саакашвілі, читайте у матеріалі УП "На слизькому даху. Як Луценко та СБУ ловили Саакашвілі, але не впіймали".

Ірина Балачук, УП
Теми: ПорошенкоСаакашвіліРосіявійна
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