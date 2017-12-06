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Ще двом поліцейським оголосили підозру за перестрілку у Княжичах

Середа, 6 грудня 2017, 12:24

Двом екс-керівникам підрозділів київської поліції оголосили підозру через застосування вогнепальної зброї у селі Княжичі 4 грудня 2016 року.

Їм інкримінують перевищення влади, повідомляє Генеральна прокуратура.

Управління ГПУ з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю, 5 грудня повідомило про підозру за ч. 3 ст. 365 (перевищення влади, яким спричинено тяжких наслідків) ККУ двом колишнім керівникам підрозділів Головного управління Національної поліції у Києві.

Слідчі вважають, що вони перевищили надану їм владу і "активно сприяли" незаконному застосуванню 4 грудня 2016 року вогнепальної зброї у селі Княжичі Броварського району, внаслідок чого від куль загинули четверо співробітників поліції.

До суду підготовлено клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Їхні імена й посади ГПУ не називає.

Як відомо, під ранок 4 грудня 2016 року у Княжичах сталася перестрілка між правоохоронцями. Тоді загинули двоє співробітників Державної служби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник "Корпусу оперативно-раптових дій" поліції (КОРД).

У січні 2017 року Національна поліція притягнула до дисциплінарної відповідальності 20 поліцейських за перестрілку у Княжичах.

30 серпня Генпрокуратура повідомила про підозру 3 поліцейським у кримінальній справі про застосування вогнепальної зброї у Княжичах.

Екс-керівнику управління карного розшуку Києва Леоніду Куряті у вересні обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням браслета. Таке ж рішення суд ухвалив щодо КОРДівця Андрія Курті та слідчого Романа Мариновського.

У листопаді повідомлялося, що начальник поліції Києва Андрій Крищенко також фігурує у справі про стрілянину у Княжичах у 2016 році.

Олена Рощенко, УП
Теми: поліціяГенпрокуратура
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