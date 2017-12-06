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З 7 грудня в Україні починає діяти заборона на "маски-шоу"

Середа, 6 грудня 2017, 12:33
З 7 грудня в Україні починає діяти заборона на маски-шоу

Урядова газета "Голос України" опублікувала закон про захист бізнесу від зловживань представників влади під час слідчих дій.

Про це йдеться на сайті видання.

Нова норма передбачає, що судовий розгляд й досудове розслідування автоматично фіксується на аудіо і відео (цей пункт набирає чинності 1 січня 2019 року). Також при проведенні обшуків обов'язково має бути присутній адвокат.

Крім того, тепер докази, отримані правоохоронцями з порушенням норм закону, будуть визнані неприпустимими в суді.

Також новий закон вводить покарання у вигляді обмеження волі до 5 років за розголошення даних досудового слідства, що принижують людину.

Як відомо, законопроект 7275 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування" 16 листопада підтримала Верховна Рада.

1 грудня його підписав президент Петро Порошенко.

Уряд, який готував цю законодавчу норму, називав її засобом захисту бізнесу від "маски-шоу".

За словами голови комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрія Кожем'якіна, цей закон дозволить більш ефективно захистити права підприємців від тиску силовиків.

Читайте також: "Новий закон №7275: чи захистить він бізнес від свавілля правоохоронців"

Українська правда

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Теми: законодавствобізнес
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