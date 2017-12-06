Луценко: Якщо НАБУ не поквапиться, Каськів отримає умовне покарання

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що екс-керівник Держагентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів скоріше за все отримає умовний термін покарання.

Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді.

"Справи Льовочкіна, Шуфрича і Каськіва знаходяться в НАБУ. Наприклад, справа Каськіва, яка була витребувана НАБУ від нас на загальну суму ймовірних збитків понад 700 мільйонів і з того часу далі знаходиться в НАБУ без оголошення підозри. У нас є маленький уламок цієї справи на 7,5 мільйонів. Ми довели її до кінця. Пред'явили підозру. Провели екстрадицію. Доставили пана Каськіва сюди і він має перспективу у найближчий час постати перед судом", - сказав він.

"На жаль, якщо НАБУ не пред’явить йому додатковий епізод на 700 мільйонів, він має всі можливості отримати умовний термін покарання, бо повністю компенсував ймовірні збитки, а також має 5 дітей, в тому числі, неповнолітніх", - додав Луценко.

Як відомо, 4 грудня Апеляційний суд залишив ухвалу Печерського суду про Владиславу Каськіву.

Генпрокуратура просила збільшити заставу зі 160 тисяч гривень, що їх призначив Печерський райсуд, до півмільйона гривень.

1 листопада 2017 року екс-голову Держкомінвестпроекту Владислава Каськіва екстрадували з Панами.

Цього ж дня Печерський районний суд Києва за клопотанням Генеральної прокуратури обрав Каськіву запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю внесення застави. Його звільнили в залі суду, впродовж 5 днів Каськів мав сплатити заставу 160 тисяч. Цю суму вніс юрист Віктор Єрмолаєв.

Крім того, зазначалося, що Каськів відшкодував державі ще до рішення суду майже 7,5 мільйонів гривень збитку.

Цю суму вніс батько екс-депутата Євгена Суслова, власник фермерського господарства Іван Суслов.

6 листопада ГПУ оскаржила рішення Печерського районного суду щодо Каськіва.

Каськіва було оголошено в розшук за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 КК (службова фальсифікація).

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