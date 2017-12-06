Луценко: СБУшники, які конвоювали Саакашвілі, мали право відкрити вогонь

Генеральний прокурор Юрій Луценко наголошує на законності дій правоохоронців у спробі затримання лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі і знову закликав його прийти до слідчого.

Про це він сказав на засіданні Верховної Ради 6 грудня, відповідаючи на запитання депутатів.

Луценко зазначив, що "розчарований" перебігом подій із затриманням Саакашвілі.

"Ми могли би бути більш ефективними. Ті 12 працівників Служби безпеки України, які вчора везли Саакашвілі на допит, всі – учасники АТО, які пройшли бої, по закону мали відкрити вогонь на ураження", – сказав генпрокурор.

"Але ми думаємо про державу, а Саакашвілі, ховаючись за спинами українців обдурених і куплених за гроші Курченка, думає тільки про свій особистий комфорт… Тому ми й далі будемо думати про державу, інколи навіть не використовуючи всіх наданих нам прав. Але Саакашвілі буде затриманий", – наголосив Луценко.

Очільник ГПУ знову повторив свій заклик до Саакашвілі – добровільно з'явитися на допит.

"Найкраще, що він може зробити, якщо він хоча би чоловік, якщо він дійсно хоч трошки любить Україну, прийти сьогодні на вулицю Володимирську для дачі показань слідчому. Це єдиний шлях, щоб Україну не знищувати", – сказав він.

Як відомо, вранці 5 грудня працівники Служби безпеки України провели обшук у квартирі Саакашвілі в центрі Києва, лідера партії "Рух нових сил" та екс-президента Грузії затримали але до СБУ не довезли.

Активісти заблокували машину СБУ з Саакашвілі, а згодом і витягли лідера РНС із авто, розбивши вікна.

Саакашвілі отримав статус втікача, його оголосили в розшук.

О 6 ранку 6 грудня правоохоронці спробували штурмувати наметове містечко, але Саакашвілі перебрався до готелю "Київ".

Потім він повернувся під ВР і заявив, що готовий дати свідчення у наметовому містечку.

Лідер РНС такж анонсував віче на вечір середи.

Саме ввечері спливе 24 години, які дав генпрокурор Юрій Луценко Саакашвілі та його команді на те, щоб прийти на допит добровільно.

Генпрокуратура стверджує, що Саакашвілі домовлявся про фінансування акції протесту з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком.

Саакашвілі заявив, що не знає, хто такий Курченко.