Путін про нове президентство: Найближчим часом вирішу

Президент Росії Володимир Путін пообіцяв найближчим часом прийняти рішення з приводу участі у виборах президента РФ в 2018 році.

Про це він сказав у середу, повідомляє російське агентство "ТАСС".

"Я розумію, що це рішення має бути прийнято найближчим часом, і воно буде прийнято найближчим часом", - сказав Путін.

Раніше повідомлялося, що Путін може заявити про свою участь у президентських виборах у другій декаді грудня.

Зазначалося, що на п'ятницю 15 грудня призначено пленарне засідання Ради Федерації.

Повідомлялося, що прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв не буде конкурентом Путіну на президентських виборах.

Вибори президента Росії відбудуться в березні 2018 року.

Як відомо, про намір брати участь в них оголосили співзасновник партії "Яблуко" Григорій Явлінський, журналістка Ксенія Собчак та ще дві телеведучі – Анфіса Чехова та Катя Гордон, порнозірка Олена Бєркова та головний комуніст Росії Геннадій Зюганов.