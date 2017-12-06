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Путін про нове президентство: Найближчим часом вирішу

Середа, 6 грудня 2017, 13:29

Президент Росії Володимир Путін пообіцяв найближчим часом прийняти рішення з приводу участі у виборах президента РФ в 2018 році.

Про це він сказав у середу, повідомляє російське агентство "ТАСС".

"Я розумію, що це рішення має бути прийнято найближчим часом, і воно буде прийнято найближчим часом", - сказав Путін.

Раніше повідомлялося, що Путін може заявити про свою участь у президентських виборах у другій декаді грудня.

Зазначалося, що на п'ятницю 15 грудня призначено пленарне засідання Ради Федерації. 

Повідомлялося, що прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв не буде конкурентом Путіну на президентських виборах.

Вибори президента Росії відбудуться в березні 2018 року.

Як відомо, про намір брати участь в них оголосили співзасновник партії "Яблуко" Григорій Явлінський, журналістка Ксенія Собчак та ще дві телеведучі – Анфіса Чехова та Катя Гордон, порнозірка Олена Бєркова та головний комуніст Росії Геннадій Зюганов.

Теми: ПутінРосіявибори
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