Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко не знає про американських фахівців у структурі НАБУ

Середа, 6 грудня 2017, 13:30

Генеральний прокурор Юрій Луценко не знає, чи працюють американські фахівці з детективами Національного антикорупційного бюро України.

Про це він сказав у Верховній Раді, відповідаючи на запитання народних депутатів.

"У моїй співпраці з Федеральним бюро розслідувань… я ні разу не чув про їхні наміри мати будь-яких впроваджених працівників штатно чи позаштатно в наших правоохоронних органах", – заявив Луценко   

За його словами, "нещодавня заява і Держдепу, і ФБР, говорять про те, що вони не мають ніяких акцій чи операцій на територій України".

"Я практично впевнений, що вони не мають і впроваджених працівників у лави НАБУ, але є одна проблема: генеральний прокурор України не має можливості витребовувати на вивчення на предмет законності будь-які справи НАБУ", – сказав генпрокурор.

"Тому достеменно вам сказати може САП або аудит, який вам належить створити", – додав він.

Раніше Державний департамент США повідомив, що фахівці правоохоронних органів США працюють у структурі Національного антикорупційного бюро України.

Держдепартамент США також засудив зрив Генпрокуратурою України спецоперації НАБУ.

29 листопада Державна міграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС Діни Пімахової. Тоді ж у конспіративних приміщеннях НАБУ пройшли обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що її детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію з викриття корупційної схеми, а СБУ, ведучи прослуховування для бюро, завербувала Пімахову для тиску на бюро.

Після того Пімахова виступила з викривальною заявою та запевнила, що сама звернулася до правоохоронців, бо не знала, що Сергій Титенков – агент НАБУ.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав методи НАБУ неприпустимими, детективів НАБУ обраними без конкурсу, а техніку, яку вони використовують, – незаконною.

У НАБУ заперечили його слова.

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що операцію в Міграційній службі проводили спільно з Федеральним бюро розслідувань США – так само, як і у "бурштиновій справі". .

Читайте також: Агенти під ударом. Як розвивалась і чим закінчиться чергова атака на НАБУ

Олена Рощенко, УП
Теми: ЛуценкоНАБУСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Луценко
Луценко заявив, що йде з армії через інвалідність
Луценко заявив, що його перевели з Бахмута
Луценко про своє призначення на фронті: Друзі надмірно щасливі, недруги ненавидять
Останні новини
05:52
З Латвії видворили голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
Усі новини...
Реклама: