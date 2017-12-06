Луценко не знає про американських фахівців у структурі НАБУ

Генеральний прокурор Юрій Луценко не знає, чи працюють американські фахівці з детективами Національного антикорупційного бюро України.

Про це він сказав у Верховній Раді, відповідаючи на запитання народних депутатів.

"У моїй співпраці з Федеральним бюро розслідувань… я ні разу не чув про їхні наміри мати будь-яких впроваджених працівників штатно чи позаштатно в наших правоохоронних органах", – заявив Луценко

За його словами, "нещодавня заява і Держдепу, і ФБР, говорять про те, що вони не мають ніяких акцій чи операцій на територій України".

"Я практично впевнений, що вони не мають і впроваджених працівників у лави НАБУ, але є одна проблема: генеральний прокурор України не має можливості витребовувати на вивчення на предмет законності будь-які справи НАБУ", – сказав генпрокурор.

"Тому достеменно вам сказати може САП або аудит, який вам належить створити", – додав він.

Раніше Державний департамент США повідомив, що фахівці правоохоронних органів США працюють у структурі Національного антикорупційного бюро України.

Держдепартамент США також засудив зрив Генпрокуратурою України спецоперації НАБУ.

29 листопада Державна міграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС Діни Пімахової. Тоді ж у конспіративних приміщеннях НАБУ пройшли обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що її детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію з викриття корупційної схеми, а СБУ, ведучи прослуховування для бюро, завербувала Пімахову для тиску на бюро.

Після того Пімахова виступила з викривальною заявою та запевнила, що сама звернулася до правоохоронців, бо не знала, що Сергій Титенков – агент НАБУ.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав методи НАБУ неприпустимими, детективів НАБУ обраними без конкурсу, а техніку, яку вони використовують, – незаконною.

У НАБУ заперечили його слова.

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що операцію в Міграційній службі проводили спільно з Федеральним бюро розслідувань США – так само, як і у "бурштиновій справі". .

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