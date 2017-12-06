Ми хочемо отримати ту підозру – адвокат Саакашвілі

Адвокат Міхеіла Саакашвілі Павло Богомазов заявляє, що вони хочуть отримати підозру і навіть ходили по неї в ГПУ, але там жодних документів не отримали.

Про це він сказав у коментарі "Українській правді", відповідаючи на питання, чи братиме він підозру, якщо така прийде до нього як до захисника Саакашвілі.

"Я не те, що візьму, я хочу її отримати. Я спеціально ходив для цього до ГПУ. Чому вони всупереч закону надсилають її поштою, замість зі мною зустрітися, мені не зрозуміло. Для чого затягувати час?" – сказав Богомазов і зазначив, що направляти підозри поштою "позапроцесуальний механізм".

На питання, чи братиме підозру Саакашвілі, адвокат сказав:

"Він якось має зрозуміти, що йому ця підозра прийшла. Яким чином це буде? В середньому лист по Києву йде до 3 діб. Тобто коли ми отримаємо? Чи повідомить нам пошта про це? Це теж не зрозуміло. Ми ж не можемо сидіти на пошті цілими днями і чекати поки ГПУ пришле підозру".

На прохання пояснити, чому Саакашвілі не може піти легшим шляхом – з'явитися до слідчого і там уже все уточнити і отримати, Богомазов відповів:

"Ми вчора до них і ходили з цього приводу. Але ми ж не будемо за ними бігати по всьому Києву і благати їх. Ми не порушуємо закон, вони порушують".

Він додав, що ходив до ГПУ після обшуку і затримання Саакашвілі, але слідчий не знайшов на нього часу.

"Ми вчора приходили одразу. Оскільки все відбувається всупереч закону, ми хочемо хоча б отримати повістку – це такий вже примітивізм, що далі нікуди. Навіть повістку і ту не хочуть вручати! Оголошують щось з трибуни Верховної Ради, розголошують дані досудового розслідування", - сказав адвокат.

За його словами, вручити підозру чи повістку Саакашвілі дуже просто і для оголошення і розшук немає підстав.

"Саакашвілі ні від кого не ховається. Чому слідчі елементарно оперативного працівника не присилають, щоб він вручив йому повістку, теж не зрозуміло. Кілька годин тому я бачив його (Саакашвілі – ред.) в наметовому містечку. Він зустрічається з людьми, від нього у 2 метрах стоять правоохоронці", - сказав Богомазов.

Він переконаний, що правоохоронці з самого початку – ще коли прийшли з обшуком – знали, що діють поза законом.

За словами Богомазова, у квартиру Саакашвілі під час обшуку він потрапив випадково.

"Я був одягнутий таку куртку, що вони подумали, що я або слідчий, або співробітник СБУ, і так я туди пробрався. Коли вони зрозумілим, що до них потрапив адвокат Саакашвілі, то те, що вони мені висказали в інтерв’ю не перекажеш", - підсумував адвокат.

Як відомо, раніше на засіданні Верховної Ради генпрокурор Юрій Луценко заявив, що правоохоронці направили підозру Саакашвілі на його місце проживання та його захисту.

"У зв'язку з втечею вчора Міхеіла Саакашвілі, сьогодні згідно із визначеним законом порядком на його місце проживання та його захисту направлено підозру і фактично до кінця дня її вважатимуть врученою", - сказав Луценко.

Як відомо, раніше ГПУ повідомила, правоохоронці направили Саакашвілі підозру на його адресу проживання.

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