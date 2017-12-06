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Скандальне ДТП у Харкові: останню потерпілу виписали з лікарні

Середа, 6 грудня 2017, 14:52

Останню постраждалу в скандальному ДТП у Харкові 25-річну Ганну Комар виписали з лікарні після 7 тижнів лікування.

Про це повідомила журналістам заступник головного лікаря з хірургії обласної клінічної лікарні Ірина Лодяна, інформує 112.

"Поверхнева рана м'яких тканин голови… довго заживала, і тому вона (потерпіла – УП) у нас трошки затрималася, оскільки ми хотіли, щоб все зажило", – пояснила лікар.

Зазначається, що дівчина мала також черепно-мозкову травму і ушкоджене коліно.

Як відомо, увечері 18 жовтня в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше у лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка, донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Пізніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова, який проходить як свідок, може бути змінений.

6 листопада правоохоронці повідомили Дронову про підозру.

8 листопада Київський районний суд Харкова ухвалив рішення взяти під варту терміном на 2 місяці Дронова без можливості внесення застави.

16 листопада до оголошення рішення апеляційного суду Дронов заявив, що може оголосити голодування.

Апеляційний суд Харківської області відмовився пом'якшити запобіжний захід стосовно для водія Volkswagen Touareg.

Теми: ДТПХарків
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