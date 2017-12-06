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Труба каже, що посада директора ДБР була для нього несподіванкою

Середа, 6 грудня 2017, 16:23

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба стверджує, що не зустрічався з вищими посадовими особами країни перед обранням на посаду.

Про це він сказав 6 грудня під час засідання комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, передають "Українські новини".

"Обрання мене директором було для мене несподіваним, як і для всіх інших кандидатів", - заявив Труба.

При цьому він додав, що не зустрічався з вищими посадовими особами країни перед обранням і призначенням його на посаду керівника Держбюро.

За його словами, ДБР планує запустити конкурс на посади в бюро на початку 2018 року.

До 2018 року планується затвердити документи для оголошення конкурсу з обрання керівників управлінь ДБР, створити комісію для запуску внутрішнього конкурсу.

У перші місяці 2018 року планується початок самого конкурсу.

Також Труба зазначив, що Державне бюро розслідувань знаходиться в пошуку приміщення.

"Уже відкрито рахунки в казначействі. Приміщення бюро поки знаходиться в Кабміні", - сказав він.

За його словами, з приміщенням готовий допомогти генеральний прокурор Юрій Луценко.

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Як відомо, 16 листопада комісія з обрання керівництва ДБР обрала директором Державного бюро розслідування Романа Трубу, а його заступниками – прокурора Ольгу Варченко й заступника екс-прокурора Києва Олександра Буряка.  

22 листопада президент Петро Порошенко підписав указ про призначення Труби директором ДБР.

Державне бюро розслідувань покликане розслідувати злочини, скоєні правоохоронцями, суддями та високопосадовцями – за винятком справ, підслідних Національному антикорупційному бюро.

ДБР має перебрати на себе функцію досудового слідства від прокуратури.

Поки що є колізія з тим, хто порушуватиме нові справи, доки ДБР розгортає діяльність.

Міністерство юстиції звернулося до Адміністрації президента з листом про проведення люстраційної перевірки щодо Романа Труби, оскільки він таку перевірку не проходив.

Теми: ДБР
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