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Поліція завела справу через блокування NewsOne

Середа, 6 грудня 2017, 16:52

Блокування телеканалу NewsOne наразі знято, однак правоохоронці повідомляють про відкриття кримінальної справи в зв'язку з перешкоджанням роботі журналістів.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті телеканалу.

Відзначається, що виконавчий продюсер каналу Василь Голованов зустрівся з представниками комітету Верховної Ради з питань свободи слова та представниками Нацполіції.

"На даний момент блокування як таке знято, і проїзд відновлено, але блокпост, встановлений перед телеканалом, люди в камуфляжі і балаклавах, елементи загороджень, залишилися. Ми вважаємо, що це психологічний тиск. Роботу ділового центру відновлено", – розповів Голованов.

За його словами, блокуванням телеканалу керували представники "Братства Корчинського".

Заступник начальника слідчого управління поліції Києва Руслан Дударець в свою чергу зазначив, що поліція на даний момент знає організатора, але встановлює безпосередніх учасників шляхом аналізу відео і допиту свідків.

"Відкрито кримінальну справу. Попередня кваліфікація – самоуправство. Після встановлення всіх обставин дії будуть кваліфікуватися відповідним чином – перешкоджання роботі журналістів", – сказав поліцейський.

За словами Дударця, блокуванням телеканалу на місці керували менші за рангом члени "Братства Корчинського".

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Як відомо, 3 грудня невідомі у камуфляжі і балаклавах заблокували телеканал NewsОne мішками з піском і колючим дротом, заявляючи, що не згодні з "політикою каналу".

Вони заявили, що вимагають вибачень від власника телеканалу, нардепа Євгена Мураєва, який назвав Революцію Гідності "державним переворотом влади". 

Також блокувальники вимагали від NewsОne змінити риторику з проросійської на проукраїнську.

Аваков закликав активістів, які заблокували  NewsOne, припинити акцію, а власникам і редакторам телеканалу рекомендував припинити провокувати людей.

У МВС повідомили, що співробітники поліції не виявили фактів правопорушень на місці проведення акції протесту. 

Президент Петро Порошенко став на захист телеканалу NewsОne, заявивши, що будь-який тиск на засоби масової інформації – неприпустимий.   

Теми: телебаченняскандалполіція
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