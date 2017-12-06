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Суд в окупованому Криму перенесе засідання з розгляду апеляції захисту Дегерменджі

Середа, 6 грудня 2017, 18:00

Підконтрольний Кремлю "Верховний суд" Криму перенесе засідання з розгляду апеляції захисту зі зміни запобіжного заходу кримськотатарському активісту Бекіру Дегерменджі, якого підозрюють у вимаганні.

Про це повідомив адвокат Едем Семедляев, передає агентство "Кримські новини".

"Засідання будуть відкладати на інший день", - написав він.

Дата судового засідання поки невідома і буде залежати від стану здоров'я затриманого.

Як відомо, 23 листопада в різних районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів національного руху за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Серед затриманих Бекір Дегерменджі, Куртсеїт Абдуллаєв, Асан Чапух, Руслан Трубач і Кязім Аметов. Їм інкримінують вимагання, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу). 

Після затримань кримських татар померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

Їй стало погано під час затримання кримськотатарських активістів, які нібито вимагали гроші в турка.

Теми: Кримкримські татарисудРосія
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