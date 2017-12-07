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Трамп-молодший приховує про що розповідав батькові після зустрічей з росіянами

Четвер, 7 грудня 2017, 06:40

Син президента США Дональд Трамп-молодший не дав відповідь комітету з розвідки Конгресу США на питання про те, що він розповідав батькові після зустрічей з росіянами.

Про це пише DW.com.

Члени комітету з розвідки Конгресу США за закритими дверима опитали сина президента США Дональда Трампа в рамках розслідування зв'язків штабу Трампа з Росією.

Конгресменів цікавили зустрічі Дональда Трампа-молодшого як з російським адвокатом Наталією Весельницькою, так і з іншими громадянами РФ.

За словами Трампа-молодшого, він нічого не сказав батькові про зустрічі представників його штабу з росіянами після того, як ці бесіди відбулися.

При цьому син президента відмовився уточнювати, що саме він розповідав батькові вже після того, як інформація про ці зустрічі стала надбанням громадськості.

У той же час представник спецкомітету конгресмен-республіканець Майк Конауей заявив після бесіди з сином президента, що Трамп-молодший "весь час був готовий до співпраці" і відповів на всі питання.

Дональд Трамп-молодший в листопаді знову опинився в центрі уваги в зв'язку з розслідуванням у США можливого російського втручання в президентські вибори в 2016 році.

Видання The Atlantic 13 листопада опублікувало матеріал про його листування з інтернет-платформою Wikileaks.

Вже через кілька годин син президента США сам оприлюднив цю переписку, звинувативши у "зливі" інформації один з комітетів Конгресу Сполучених Штатів, який займається розслідуванням зв'язків команди Трампа з Росією. Засновник Wikileaks Джуліан Ассанж в Twitter підтвердив справжність публікації.

Зустріч з Весельнцькою відбулася в Нью-Йорку в червні 2016 року. На ній, крім Трампа-молодшого, були присутні і інші люди з найближчого оточення кандидата в президенти США.

Трамп-молодший тоді пояснював, що пішов на зустріч тому, що йому нібито пообіцяли надати інформацію, що порочить Клінтон, однак Весельницька нічого не передала.

Теми: ТрампСШАРосія
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