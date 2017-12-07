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Норма про обов'язкову відеофіксацію обшуків набула чинності

Четвер, 7 грудня 2017, 07:26
Норма про обов'язкову відеофіксацію обшуків набула чинності

Норма про обов'язкову відеофіксацію правоохоронцями обшуків набула чинності.

Відповідний закон опублікували в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України" 6 грудня й він набув чинності наступного дня, повідомляють "Українські новини".

Закон вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу і встановлює, що під час судового розгляду й під час досудового розслідування забезпечується повне автоматичне фіксування судового засідання й процесуальних дій за допомогою звуко- і відеозаписуючих технічних засобів.

Фіксація судового засідання може не вестися тільки у разі, якщо розглядається питання проведення негласних слідчих (пошукових) дій.

Крім того, установлено, що при проведенні обшуку житла або іншого приміщення має обов'язково бути присутнім адвокат.

Всі докази, отримані правоохоронцями з порушенням цих норм, будуть визнані неприпустимими в суді.

Також запроваджується заборона на тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їхніх частин, мобільних телефонів, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження або якщо такі об'єкти отримані в результаті здійснення кримінального правопорушення або є засобами чи знаряддям його здійснення.

Вони можуть бути вилучені й у ситуації, коли доступ до них обмежується їхнім власником.

Установлено, що Кабінет Міністрів з метою узагальнення відомостей про порушення прав або законних інтересів осіб правоохоронними органами утворює комісію із представників органів державної влади, правозахисних організацій і громадських об'єднань, установ і організацій у сфері захисту підприємницької діяльності й визначає порядок її роботи.

Норма про обов'язкову відеофіксацію судових засідань набуде чинності з 1 січня 2019 року.

Крім того, названим законом уводиться заборона на розслідування кримінальних проваджень проти юридичних осіб, якщо раніше справи проти них за аналогічними обставинами вже були закриті.

Як відомо, законопроект №7275 Міністерство юстиції розробило для захисту підприємців від незаконних обшуків з боку силових органів.

Верховна Рада ухвалила його 16 листопада.

"Українська правда" у Threads

Теми: обшукизаконодавство
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