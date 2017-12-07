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Порошенко зустрівся зі фракцією БПП

Четвер, 7 грудня 2017, 08:56
Порошенко зустрівся зі фракцією БПП

Президент Петро Порошенко зустрівся з фракцією "Блоку Петра Порошенка" у четвер зранку.

Про це повідомляють джерела "Української правди" в оточенні президента.

За їхніми словами, Порошенко прийшов на засідання фракції до Верховної Ради.

Йшлося про державний бюджет на 2018 рік та антикорупційний суд.

Після засідання фракції депутат БПП Олексій Гончаренко розповів у кулуарах, що на ньому обговорювали з прем’єром держбюджет-2018 та інші питання.

А президент, за його словами, висловився проти ідеї уряду запровадити додаткового оподаткування на всі паливно-мастильні матеріали.

"З приводу антикорупційних питань президент сказав, що він абсолютно засмучений тим, що досі не створена робоча група для підготовки законопроекту щодо Антикорупційного суду. Якщо ця група не буде створена наближчими двома тижнями в Раді, він її створить особисто", – сказав Гончаренко.

Порошенко також закликав відкликати депутатський законопроект про Антикорупційний суд, щоб він міг внести свій.  .

Дещо раніше президент заявив, що самостійно внесе впродовж 7-10 днів законопроект про Вищий антикорупційний суд, якщо до початку наступного тижня його не внесуть народні депутати.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПорошенкоБППбюджетАнтикорупційний судВерховна Рада
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