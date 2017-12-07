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Деталі нової зустрічі Суркова і Волкера ще обговорюють

Четвер, 7 грудня 2017, 09:41

Терміни чергової зустрічі помічника президента Росії Владислава Суркова зі спецпредставником Держдепу США щодо України Куртом Волкером поки не визначено.

Про це сказав журналістам керівник Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, повідомляє "Интерфакс".

"Ми поки не можемо передбачити, коли буде зустріч – до кінця року чи в січні 2018 року. Поки домовленості немає", – зізнався він.

За словами Чеснакова, поки обговорюється порядок денний зустрічі, зокрема пропозиції президента РФ Володимира Путіна щодо місії з охорони спостерігачів ОБСЄ.

Чеснаков є близькою до Суркова людиною.

Теми: РосіяСШАДонбасмиротворці
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