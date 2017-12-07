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Увечері закриють на вхід/вихід три станції київського метро

Четвер, 7 грудня 2017, 10:00

З 19:00 до 20:00 7 грудня будуть закриті на вхід/вихід 3 станції київського метрополітену у зв’язку з футбольним матчем на НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

"Перед початком матчу, з 19:00 до 20:00, станцію "Олімпійська" буде закрито на вхід та вихід, "Палац спорту" на вихід, "Площа Льва Толстого" на вхід", - йдеться в повідомленні.

На цей час поїзди слідуватимуть повз станцію "Олімпійська" без зупинки.

Відзначається, що також можуть обмежити вхід на станції "Олімпійська","Палац спорту", "Площа Льва Толстого" після футбольного матчу.

Як відомо, 7 грудня на НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матч між командами "Динамо" (Київ, Україна) та "Партизан" (Белград, Сербія).

"Українська правда" у Threads

Теми: Київметрофутбол
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