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Герасимов пояснив, нащо підписав проект про знищення НАБУ

Четвер, 7 грудня 2017, 10:07

Голова фракції "Блоку Петра Порошенка" Артур Герасимов заявив, що зареєстрував проект закону № 7362 щодо парламентського контролю за НАБУ та САП, щоб "зберегти верховенство права".

Про це він сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради.

За його словами, українці звикли посилатися на міжнародний досвід, але "коли починаються проблеми, ніде у світі парламент не може стояти осторонь".

"Від генпрокурора з трибуни Верховної Ради ми почули, як порушується закон окремими правоохоронними органами. Тому я поставив свій підпис під законопроектом №7362 про парламентський контроль у системі верховенства права", - сказав голова президентської фракції.

Він зазначив, що чекає на широке обговорення документа і на альтернативні проекти від колег.

При цьому додав, що не йдеться про жодні прізвища чи назви організацій.

"Але будь-якому правоохоронному органу ми не дозволимо діяти поза законом України. Не можна боротися зі злом методами зла", - сказав Герасимов.

Він також додав, що парламент планує викликати для пояснень керівників антикорупційних відомств НАБУ та САП, коли вони повернуться зі США та зазначив, що не розуміє, чому вони не приїхали раніше.

Законопроект №7362, авторства депутатів Артура Герасимова та Максима Бурбака, був зареєстрований 6 грудня.

Документом пропонується передбачити право Верховної Ради розглядати питання щодо звільнення без аудиту керівництва НАБУ, САП та ДБР.

Раніше, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що весь апарат агентів НАБУ є поза законом, а під час роботи вони використовують контрабандну техніку, а також незаконно співпрацюють з "іноземними агентами".

НАБУ такі закиди відкидає і каже, що працює законно.

Попри тривале протистояння між ГПУ та НАБУ, Луценко стверджує, що  немає війни між цими відомствами.

Як відомо, 29 листопада Державна міграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС Діні Пімаховій.

В то й же день у Національному антикорупційному бюро пройшли обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що її детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію, в яку втрутилися Генеральна прокуратура та Служба безпеки України.

За твердженням НАБУ, ведучи прослуховування для бюро, СБУ "завербувала" підозрювану для тиску та кримінального переслідування працівників антикорупційного бюро.

Читайте також: "Агенти під ударом. Як розвивалась і чим закінчиться чергова атака на НАБУ"

Яна Міланова, УП
Теми: БППНАБУзаконодавствоВерховна Рада
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