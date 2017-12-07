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Біля Верховної Ради кілька мітингів, а Саакашвілі не помітно

Четвер, 7 грудня 2017, 10:29

На вулиці Грушевського поблизу Верховної Ради мітингують Соціалістична партія, яку очолює Сергій Каплін, Соціал-демократичної партія, пенсіонери й профспілки.

За підрахунками кореспондента "Української правди", їх приблизно 250 людей.

Вони вимагають мінімальну пенсію у 5 тисяч гривень і мінімальну зарплату у 10 тисяч гривень.

 
Під ВР - соціалістичні прапори й гасла
Фото Ельдара Сарахмана, УП
 
 

А на площі перед парламентом зібралися близько 300 учасників з прапорами "Батьківщини". Вони вимагають продовжити мораторій на продаж сільськогосподарської землі.

 

Там же розташувався ще й мітинг освітян із вимогою збільшити фінансування з бюджету низки наукових закладів.

 

Із прихильників Міхеіла Саакашвілі кореспондент УП нікого не помітив, зі сцени на Площі Конституції ніхто не виступає.

 

Речниця партії "Рух нових сил" Мар’яна Пачтар сказала "Українській правді", що Саакашвілі постійно перебуває в наметі.

Водночас, один з лідерів "РНС" Юрій Дерев'янко повідомив "Українській правді", що не знає, де Саакашвілі зараз: "Я бачив його десь о 12-й чи 1-ій ночі, коли після ефіру я заїжджав у наметове містечко. Але я потім поїхав, тому далі не знаю".

 
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Поруч із Верховною Радою чергує багато поліції.

 
 

"Українська правда", уточнено

"Українська правда" у Threads

Теми: акціїмітингиВерховна РадаБатьківщинаСаакашвілі
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