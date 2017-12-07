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У Москві анонсували "вибори" на окупованому Донбасі

Четвер, 7 грудня 2017, 11:27
російський політолог Олексій Чєснаков

У Москві анонсували "чергові вибори" керівництва окупованих територій українського Донбасу.

Про це сказав на прес-конференції директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, наближений до помічника президента РФ Владислава Суркова, передає кореспондент УНІАН у Росії.

"Будуть вибори в "республіках" Донбасу. 2 листопада 2014 року там були вибори глав "республік" і вибори народних зборів – тобто "парламентів республік", – зазначив він.

"4 роки – термін їхніх повноважень, вони закінчуються. Їхня діяльність ніяк не регулюється Мінськими угодами, тому можна очікувати, що ці вибори повинні пройти в строк, восени 2018 року", – сказав Чеснаков.

Як відомо, 21 листопада в тимчасово окупованому Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків так званої "ЛНР" Ігорем Плотницьким та Ігорем Корнетом. До протистояння долучилися бойовики ватажка т. зв. "ДНР" Олександра Захарченка і ФСБ РФ.

За пару днів по тому Плотницький виїхав до Росії.

24 листопада стало відомо, що ватажком "ЛНР" став Леонід Пасічник, який до того очолював т.зв. "Міністерство державної безпеки ЛНР".

За його словами, Плотницький "подав у відставку" за станом здоров'я через наслідки контузії – але став уповноваженим "ЛНР" щодо виконання Мінських домовленостей.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДонбасРосіявибори
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