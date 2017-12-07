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У штабі АТО заявляють про відсутність втрат 6 грудня

Четвер, 7 грудня 2017, 11:41

Доба 6 грудня в зоні АТО минула без втрат.

Про це на брифінгу в четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

"За минулу добу в районі проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений", – сказав він.

Водночас, за словами речника АТО, ворог продовжив практику порушення режиму тиші в тому числі – з використанням забороненого Мінськими угодами озброєння.

Валентина Романенко, УП
Теми: АТО
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