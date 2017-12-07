У "сірій зоні" на Луганщині підірвався цивільний

На Луганщині на невідомому пристрої підірвався місцевий мешканець.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця поліції Луганської області Тетяна Погукай.

"Вчора, у так званій "сірій зоні", що вздовж лінії розмежування у с. Катеринівка Попаснянського району, на вибуховому пристрої підірвався 69-річний місцевий мешканець. Чоловік з осколковими пораненнями госпіталізований до лікарні", - написала вона.

"За попередньою інформацією пенсіонер доглядав за сусіднім домом, підійшовши до якого, чоловік і підірвався на розтяжці", - додала Погукай.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за статтею "Терористичний акт".

Як відомо, за минулу добу, зафіксовано 27 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Унаслідок обстрілів жоден український захисник не постраждав.