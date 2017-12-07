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У "сірій зоні" на Луганщині підірвався цивільний

Четвер, 7 грудня 2017, 11:53

На Луганщині на невідомому пристрої підірвався місцевий мешканець.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця поліції Луганської області Тетяна Погукай.

"Вчора, у так званій "сірій зоні", що вздовж лінії розмежування у с. Катеринівка Попаснянського району, на вибуховому пристрої підірвався 69-річний місцевий мешканець. Чоловік з осколковими пораненнями госпіталізований до лікарні", - написала вона.

"За попередньою інформацією пенсіонер доглядав за сусіднім домом, підійшовши до якого, чоловік і підірвався на розтяжці", - додала Погукай.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за статтею "Терористичний акт".

Як відомо, за минулу добу, зафіксовано 27 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Унаслідок обстрілів жоден український захисник не постраждав.

Українська правда

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Теми: Луганська областьвибухАТО
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