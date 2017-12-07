У найближчі дні в Україні потеплішає – синоптики

Найближчої доби, 8 грудня, холодне повітря відступить на схід України, а решту території країни охопить більш тепла повітряна маса, що переміщається із заходу Європи.



Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, передає в четвер "Інтерфакс-Україна".



Вночі місцями на Лівобережжі, вдень у Карпатах і на Закарпатті пройде невеликий мокрий сніг з дощем, на дорогах місцями ожеледиця; на решті території без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах пориви 19-24 м/с.



Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на крайньому півдні 3-5° тепла, вдень 2-7°, в південній частині і на Прикарпатті до 9° тепла; в Сумській і східних областях вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.



У Києві – без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.



За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 8 грудня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 12,2 градусів тепла в 1960 році, найнижча – вночі на позначці 19,7 градусів морозу в 1959 році.



У суботу, 9 грудня, вночі в Карпатах, на Закарпатті та Прикарпатті очікується невеликий, вдень у всіх західних областях помірний мокрий сніг і дощ; в карпатському регіоні сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура вночі та вдень від 1° морозу до 4° тепла.



На решті території без опадів; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-8° тепла; на півдні країни вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, в південній частині місцями пориви 15-20 м/с.



У Києві – без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.