Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У найближчі дні в Україні потеплішає – синоптики

Четвер, 7 грудня 2017, 12:04

Найближчої доби, 8 грудня, холодне повітря відступить на схід України, а решту території країни охопить більш тепла повітряна маса, що переміщається із заходу Європи.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, передає в четвер "Інтерфакс-Україна".

Вночі місцями на Лівобережжі, вдень у Карпатах і на Закарпатті пройде невеликий мокрий сніг з дощем, на дорогах місцями ожеледиця; на решті території без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах пориви 19-24 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на крайньому півдні 3-5° тепла, вдень 2-7°, в південній частині і на Прикарпатті до 9° тепла; в Сумській і східних областях вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

У Києві – без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 8 грудня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 12,2 градусів тепла в 1960 році, найнижча – вночі на позначці 19,7 градусів морозу в 1959 році.

У суботу, 9 грудня, вночі в Карпатах, на Закарпатті та Прикарпатті очікується невеликий, вдень у всіх західних областях помірний мокрий сніг і дощ; в карпатському регіоні сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура вночі та вдень від 1° морозу до 4° тепла.

На решті території без опадів; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-8° тепла; на півдні країни вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, в південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві – без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
погода
У Львові блискавка влучила в трансформатори: можуть бути перебої зі світлом
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
Останні новини
05:52
З Латвії видворили голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
Усі новини...
Реклама: