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Клімкін зустрівся з Волкером

Четвер, 7 грудня 2017, 12:38
Клімкін зустрівся з Волкером
twitter.com/Mariana_Betsa

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся у Відні зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером.

Про це повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца у Twitter.

"Важлива і тепла зустріч з Куртом Волкером на полях Ради міністрів ОБСЄ", – зазначила вона.

Інших подробиць ні Беца, ні сам Клімкін поки не написали.

Раніше Волкер тричі зустрічався з помічником президента Росії Владиславом Сурковим і обговорював питання врегулювання конфлікту на сході України.

Остання зустріч із Сурковими була не дуже результативною, Волкер навіть назвав її "кроком назад". Йшлося, зокрема, про спрямування миротворчої місії ООН на Донбас, окупований проросійськими бойовиками.

Олена Рощенко, УП
Теми: КлімкінМЗССША
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