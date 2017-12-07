Суд у справі про держзраду завершив із доказами проти Януковича

Оболонський райсуд Києва закінчив вивчення усіх томів письмових доказів, наданих обвинуваченням у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

Про це повідомляє кореспондент "Укрінформу".

Після цього прокурор Генеральної прокуратури Руслан Кравченко зазначив, що сторона звинувачення хоче подавати клопотання про допит свідків з боку звинувачення.

"Ми плануємо сьогодні подати клопотання про допит свідків зі сторони обвинувачення та клопочемо до суду про надання перерви для узгодження з моїм колегою (прокурором ГПУ Максимом Кримом – ред.) даного клопотання і переліку свідків", – сказав Кравченко.

У свою чергу адвокат Януковича Ігор Ляшенко заявив клопотання про оголошення перерви до 11 грудня для того, щоб у понеділок представити письмові докази з боку захисту.

"У нас є клопотання щодо відкладення судового засідання для підготовки для надання доказів стороною захисту... Просимо оголосити перерву до 11 грудня", – додав адвокат.

Головуючий суддя Владислав Дев'ятко запитав у представників обвинувачення, чи будуть вони подавати у четвер своє клопотання щодо свідків, чи все ж таки після представлення доказів стороною захисту.

Прокурори наголосили, що клопотання подаватимуть у четвер.

Суддя оголосив перерву до 14:00.

Як відомо, 29 червня Оболонський районний суд ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо Януковича.

ГПУ підозрює Януковича у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.