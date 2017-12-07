Затримано екс-депутата, що організовував сепаратистський референдум

СБУ затримала колишнього депутата Великоновосілківської районної ради Донеччини, який підозрюється у посяганні на територіальну цілісність та недоторканість України.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

За його даними, оперативники спецслужби встановили, що у травні 2014 року депутат організував та провів мітинг серед мешканців селища Велика Новосілка. Зловмисник публічно звертався із закликами до відокремлення регіону від України та створенню фейкового "совета донецкой народной республики".

Зазначається, що після провального референдуму депутат утік з селища і тривалий час переховувався від правоохоронців у південно-східних регіонах України, де намагався налагодити бізнес.

"Співробітники СБ України встановити місце перебування колишнього депутата та на підставі рішення суду затримали його у Запорізькій області", - йдеться в повідомленні.

Чоловіку повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і взято під варту.

Триває досудове слідство.