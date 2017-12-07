Чийгоз і Умеров закликали міністрів країн ОБСЄ продовжити тиск на РФ

Заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров звернулися до міністрів країн ОБСЄ із закликом продовжувати міжнародний тиск на РФ.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

"Чийгоз та Умеров звернулися до міністрів із закликом продовжувати міжнародний тиск на Російську Федерацію для припинення агресивної і репресивної політики цієї країни проти України та її громадян, незалежно від їхньої етнічної приналежності", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Чийгоз і Умеров подають до суду на адміністрацію Путіна.

Раніше Умеров та Чийгоз надіслали запити до адміністрації президента РФ з проханням пояснити, на якій підставі їх звільнили з-під варти.

У Путіна відповіли, що надати ці дані "не вбачається можливим".

29 листопада турецький телеканал Haberturk повідомив, що Туреччина обміняла Умерова та Чийгоза на двох росіян, яких звинувачують у шпигунстві.

25 жовтня засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза видали Туреччині. Звідти вони вирушили в Україну.

До цього вони відмовилися писати прохання про помилування.