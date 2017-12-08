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У Москві скасували показ фільму про Джемілєва

П'ятниця, 8 грудня 2017, 00:18

Московський кінотеатр "Октябрь" без пояснення причин зняв з показу фільм про лідера кримських татар Мустафу Джемілєва, який входив до програми фестивалю "Артдокфест".

Про це заявив президент фестивалю, режисер Віталій Манський, передає "Радіо Свобода".

"Використовуючи телефонне право, хтось, з якогось "самого верху" зажадав прибрати з показу фільм "Мустафа". І поза нашою волею фільм з показу був знятий! Висловлюємо свої вибачення глядачам і авторам. "Артдокфест" не піддався б на жодний тиск! Соромно!" – написав Манський у Facebook.

Фільм "Мустафа" зняв український режисер Ернес Сарихалілов. Стрічка розповідає про боротьбу Джемілєва за повернення до Криму із заслання за часів СРСР.

Як відомо, раніше фільм про Олега Сенцова "Процес" здобув нагороду на фестивалі в Угорщині.

Теми: Джемілєвкримські татариКримРосія
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