ОБСЄ за добу зафіксувала 366 вибухів на Донбасі

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 366 вибухів у зоні АТО за період з 19:30 5 грудня по 19:30 6 грудня.

Про це йдеться у звіті організації від 7 грудня.

"У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема майже 300 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли, серед іншого, було зафіксовано близько 760 вибухів", - повідомили в ОБСЄ.

"У Луганській області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема 66 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 600 вибухів)", - йдеться у звіті.

"У супроводі офіцерів Російської Федерації при Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК) команда Місії зафіксувала місця вогневого ураження в житлових районах підконтрольного "ДНР" м. Докучаєвськ", - також наголосили спостерігачі.