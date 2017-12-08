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До 31 грудня виші мають підготувати правила вступу на 2018 рік - МОН

П'ятниця, 8 грудня 2017, 04:59

До 31 грудня заклади вищої та професійної освіти мають підготувати Правила прийому на 2018-й та опублікувати їх на своїх сайтах.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.

"Після офіційної реєстрації в Мін’юсті Умов прийому на 2018 рік, розроблених МОН, завданням закладів освіти є створення власних Правил прийому. Це має бути виконано упродовж грудня", – заявив начальник Департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров.

"Також до кінця року Правила мають бути внесені до єдиної державної електронної бази у сфері освіти та оприлюднені на веб-сторінках закладів", – додав Шаров. 

Основні конкурсні пропозиції  де може бути бюджетний набір, також потрібно внести до 31 грудня. Вони будуть враховані під час формування державного замовлення.

Небюджетні конкурсні пропозиції дозволять вносити до 1 травня 2018 року.

Можливість вносити Правила прийому до ЄДЕБО відкриють уже наступного тижня.

Теми: освітаМіносвіти
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