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Синоптики попереджають про туман на Київщині й вітер у горах

П'ятниця, 8 грудня 2017, 07:25

Вранці 8 грудня у Києві та Київській області – туман, видимість 200-500 м.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій із посиланням на Український гідрометцентр.

А в гірських районах Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей у п’ятницю – пориви вітру 19-24 м/с.

Крім того, у зв’язку з хуртовинами, у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека ( 3 рівень).

Погода 8 грудня
Погода 8 грудня

Також у зв’язку з опадами та сніготаненням очікують на підйом рівнів води у ріках Львівщини, Волині, Закарпаття та Івано-Франківської області – без загрози негативних наслідків.

Теми: погода
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