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Клімкін повідомив Сіярто, що кількість угорців на Закарпатті зменшується

П'ятниця, 8 грудня 2017, 08:53

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив під час зустрічі із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто, що кількість етнічних угорців на Закарпатті зменшується.

Про це Клімкін написав у своєму Twitter.

"Міністерську зустріч ОБСЄ завершуємо на позитиві. Приємна розмова з угорським колегою Петером Сіярто. Етнічних угорців на Закарпатті вже не 150 тис і навіть не 100 тис. Люди залишають регіон. Наше спільне з Угорщиною завдання - підтримати та допомогти громадам", - написав він.

Нагадаємо, напередодні Сійярто повідомив в ОБСЄ про напружену ситуацію в Закарпатській області, де, за його словами, проживає 150 тисяч угорців.

Угорщина закликала ОБСЄ направити постійну місію в Закарпатську область, через "напруженість" в регіоні.

Теми: МЗСЗакарпаттяУгорщинаКлімкін
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