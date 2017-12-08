Клімкін повідомив Сіярто, що кількість угорців на Закарпатті зменшується

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив під час зустрічі із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто, що кількість етнічних угорців на Закарпатті зменшується.

Про це Клімкін написав у своєму Twitter.

"Міністерську зустріч ОБСЄ завершуємо на позитиві. Приємна розмова з угорським колегою Петером Сіярто. Етнічних угорців на Закарпатті вже не 150 тис і навіть не 100 тис. Люди залишають регіон. Наше спільне з Угорщиною завдання - підтримати та допомогти громадам", - написав він.

Міністерську зустріч ОБСЄ завершуємо на позитиві. Приємна розмова з угорським колегою Петером Сіярто. Етнічних угорців на Закарпатті вже не 150 тис і навіть не 100 тис. Люди залишають регіон. Наше спільне з Угорщиною завдання - підтримати та допомогти громадам. pic.twitter.com/ciXorD5sfq — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 7, 2017

Нагадаємо, напередодні Сійярто повідомив в ОБСЄ про напружену ситуацію в Закарпатській області, де, за його словами, проживає 150 тисяч угорців.

Угорщина закликала ОБСЄ направити постійну місію в Закарпатську область, через "напруженість" в регіоні.