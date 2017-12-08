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Бойовики обстріляли з мінометів мешканців Водяного

П'ятниця, 8 грудня 2017, 10:20

Бойовики ОРДО здійснили мінометний обстріл житлових будинків селища Водяне в Донецькій області.

Про це повідомляє у Facebook штаб АТО із посиланням на українську сторону Спільного центру з контролю і координації.

"6 грудня 2017 року, під час обстрілу з боку НЗФ ОРДО позицій сил АТО в районі населеного пункту Водяне (поблизу Маріуполя), під вогонь потрапили житлові квартали зазначеного населеного пункту", - зазначають у штабі.

За інформацією військових, спостережна група української сторони СЦКК за допомогою фотофіксації з’ясувала, що бойовики застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 міліметрів.

"Внаслідок обстрілу було частково зруйновано дах житлового будинку на садовій ділянці товариства "Металіст", де на той час проживали люди. Зазнало пошкоджень майно і домашні речі в середині будинку. На щастя, ніхто з цивільного населення не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Українська сторона СЦКК підкреслює, що незаконні збройні формування ОРДО в черговий раз порушили "шкільне" перемир’я.

 
 
 
 

Як повідомлялося, 5 грудня на донецькому напрямку бойовики декілька разів із мінометів та гранатометів на Приазов’ї обстріляли оборонців Водяного.

За минулу добу, 7 грудня, бойовики 17 разів порушили перемир'я – 1 боєць ЗСУ загинув, ще 3 – поранено.

Українська правда
Теми: ДонбасОРДЛОнадзвичайна подія
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