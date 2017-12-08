Депутати знову кнопкодавили у Раді

Депутати з групи "Воля народу" голосували за своїх колег під час голосування за зміни до Бюджетного кодексу у Верховній Раді 7 грудня.

Відеодоказ цього громадський рух "Чесно" виклав у Twitter.

На відео видно, що щонайменше четверо нардепів "кнопкодавили" під час голосування.

Таким чином, законопроект набрав 265 голосів.

Прийнято #ЗП7116 Про зміни до Бюджетного кодексу" (деталі👉https://t.co/MpFnNGEMnD).

Також народні депутати 246 голосами підтримали пропозицію про продовження вечірнього засідання до завершення розгляду питань #Держбюджету pic.twitter.com/yPIJToQSPa — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 7, 2017

Як відомо, народних депутатів давно закликають припинити ганебну практику не одноосібного голосування.