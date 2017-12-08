Депутати знову кнопкодавили у Раді
Депутати з групи "Воля народу" голосували за своїх колег під час голосування за зміни до Бюджетного кодексу у Верховній Раді 7 грудня.
Відеодоказ цього громадський рух "Чесно" виклав у Twitter.
На відео видно, що щонайменше четверо нардепів "кнопкодавили" під час голосування.
Депутати від @volyanarodu кнопкодавлять у @verkhovna_rada за зміни до Бюджетного кодексу 🤬👎 pic.twitter.com/ydfZFafkfs— ЧЕСНО (@chesno_movement) December 8, 2017
Таким чином, законопроект набрав 265 голосів.
Прийнято #ЗП7116 Про зміни до Бюджетного кодексу" (деталі👉https://t.co/MpFnNGEMnD).— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 7, 2017
Також народні депутати 246 голосами підтримали пропозицію про продовження вечірнього засідання до завершення розгляду питань #Держбюджету pic.twitter.com/yPIJToQSPa
Як відомо, народних депутатів давно закликають припинити ганебну практику не одноосібного голосування.