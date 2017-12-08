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Депутати знову кнопкодавили у Раді

П'ятниця, 8 грудня 2017, 11:40

Депутати з групи "Воля народу" голосували за своїх колег під час голосування за зміни до Бюджетного кодексу у Верховній Раді 7 грудня.

Відеодоказ цього громадський рух "Чесно" виклав у Twitter.

На відео видно, що щонайменше четверо нардепів "кнопкодавили" під час голосування.

Таким чином, законопроект набрав 265 голосів.

Як відомо, народних депутатів давно закликають припинити ганебну практику не одноосібного голосування.  

Олена Рощенко, УП
Теми: Верховна Радакнопкодавствобюджетзаконодавство
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