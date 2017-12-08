Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У штабі уточнили, де 7 грудня загинув боєць

П'ятниця, 8 грудня 2017, 12:02

У зоні проведення антитерористичної операції 7 грудня загинув один боєць ЗСУ, ще троє отримали поранення.  

Про це на брифінгу 8 грудня повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"На жаль, не обійшлося без втрат з нашого боку. Під час ворожих обстрілів під Авдіївкою від смертельного кульового поранення загинув один український військовослужбовець, іще один дістав поранення", - сказав він.

За словами Мотузяника, ще двоє бійців ЗСУ отримали поранення: в районі Широкіного військовослужбовець постраждав внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї, а біля Верхньоторецького – внаслідок підриву на ворожій розтяжці.

Він також розповів, що, за інформацією головного управління розвідки Міноборони, у зв'язку з ротаційними заходами командного складу у з'єднаннях і частинах 1-го та 2-го так званих армійських корпусів російське окупаційне командування ввело режим припинення вогню до 11 грудня.

"Водночас, зважаючи на низьку дисциплінованість та втрату управління з боку командирів, бойовики однієї з частин 2-го армійського корпусу здійснили обстріл з крупнокаліберного кулемета передових позицій сил АТО, і в результаті під вогонь потрапила їх же диверсійно-розвідувальна група", - сказав Мотузяник.

Як повідомлялося раніше, за добу 7 грудня бойовики 17 разів порушили перемир'я.

Ірина Балачук, УП
Теми: АТОДонбасЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
Усі новини...
Реклама: