У штабі уточнили, де 7 грудня загинув боєць

У зоні проведення антитерористичної операції 7 грудня загинув один боєць ЗСУ, ще троє отримали поранення.

Про це на брифінгу 8 грудня повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"На жаль, не обійшлося без втрат з нашого боку. Під час ворожих обстрілів під Авдіївкою від смертельного кульового поранення загинув один український військовослужбовець, іще один дістав поранення", - сказав він.

За словами Мотузяника, ще двоє бійців ЗСУ отримали поранення: в районі Широкіного військовослужбовець постраждав внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї, а біля Верхньоторецького – внаслідок підриву на ворожій розтяжці.

Він також розповів, що, за інформацією головного управління розвідки Міноборони, у зв'язку з ротаційними заходами командного складу у з'єднаннях і частинах 1-го та 2-го так званих армійських корпусів російське окупаційне командування ввело режим припинення вогню до 11 грудня.

"Водночас, зважаючи на низьку дисциплінованість та втрату управління з боку командирів, бойовики однієї з частин 2-го армійського корпусу здійснили обстріл з крупнокаліберного кулемета передових позицій сил АТО, і в результаті під вогонь потрапила їх же диверсійно-розвідувальна група", - сказав Мотузяник.

Як повідомлялося раніше, за добу 7 грудня бойовики 17 разів порушили перемир'я.