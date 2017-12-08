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В Україні 2/3 партій показали нулі у фінансових звітах

П'ятниця, 8 грудня 2017, 12:50

Дві третини українських політичних партій вказали нульові витрати у фінансових звітах за третій квартал 2017 року.

Таку інформацію в рамках проекту "Дослівно" оприлюднив 8 грудня Комітет виборців України.

Зазначається, що з 356 зареєстрованих в Україні партій звіти до НАЗК подали 272. При цьому 197 політсил подали порожні звіти, не зазначивши жодних витрат за три місяці.

 

Серед партій із нульовими звітами є низка відомих політичних сил. Зокрема, партія "Громадсько-політична платформа Надії Савченко".

35 політичних сил задекларували символічні витрати за три місяці – від 150 гривень до 50 тисяч грн. До прикладу, партія "За життя" Вадима Рабіновича офіційно витратила за липень-вересень 2017 р. лише 8 тис. грн. Із них 2 тис. – на оренду приміщень та 5 тис. – на матеріальні витрати та оплату послуг.

Партія "УДАР" Віталія Кличка витратила 30 тисяч гривень. Із них 15 тисяч було спрямовано на заробітну плату (в апараті партії працює дві особи) та 9 тисяч – на оренду.

"Рух нових сил Михайла Саакашвілі" офіційно витратив за липень-вересень 2017 року лише 41 тисячу гривень. Із них майже 32 тис. грн. було витрачено на оренду приміщень. Ще 3,5 тис. грн. РНС витратив на участь у телепередачі. Партія також отримала спонсорських внесків на 1 мільйон гривень, що включає благодійне надання поліграфічних та рекламних послуг, банерів, безоплатне надання приміщень, автомобілів тощо.

22 партії витратили від 51 до 499 тисяч грн.; 6 партій ­- від 500 до 999 тис. грн.

11 партій витратили понад мільйон гривень. Із них шість парламентських партій, які отримують кошти з держбюджету, а також такі партії як "Основа" – 3,7 млн., Аграрна партія України – 2,1 млн, "УКРОП" – 2 млн, "Відродження" – 1,7 млн, Українська Галицька партія – 1 млн.

Як відомо, в жовтні 2017 року КВУ закликав Національне агентство із запобігання корупції перевірити діяльність 21 політичної партії, що мають ознаки тіньового фінансування. 

"Українська правда" в Threads

Теми: партії
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