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Справа Шуфрича-молодшого пішла до суду

П'ятниця, 8 грудня 2017, 13:42

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно Нестора Шуфрича-молодшого, який вчинив ДТП на вулиці Шота Руставелі в Києві у серпні.

Про це повідомляє прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко 8 грудня.

"Прокуратура міста Києва затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 23-річного водія, який 26 серпня поточного року вчинив ДТП на вул. Шота Руставелі, внаслідок якої травмовано пішохода", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дії правопорушника кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження) КК України.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Шевченківського райсуду столиці для розгляду по суті.

Як відомо, 26 серпня Нестор Шуфрич-молодший наїхав на чоловіка на Bentley свого товариша – реп-виконавця Pabl.A, аварія сталася в Києві на вулиці Шота Руставелі. Чоловік сильно постраждав.

Прокуратура повідомила про підозру синові народного депутата у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

30 серпня Шевченківський райсуд Києва застосував запобіжний захід щодо Нестора Шуфрича-молодшого у вигляді особистої поруки його батька.

Прокуратура Києва оскаржила це рішення.

12 вересня Апеляційний суд Києва залишив без змін запобіжний захід у вигляді поруки батька підозрюваному скоєнні ДТП сину нардепа від "Опозиційного блоку" Нестору Шуфричу-молодшому.

Теми: ДТПШуфрич
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