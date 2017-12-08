НАЗК тимчасово закриє доступ НАБУ до реєстру е-декларацій

Національне агентство із запобігання корупції вирішило тимчасово закрити повний доступ Національному антикорупційному бюро до реєстру електронних декларацій.



Про це на засіданні НАЗК 8 грудня повідомила голова Наталія Корчак, передають "Українські новини".



За словами співробітника НАЗК Олександра Писаренка, у вересні співробітник НАБУ, зайшовши до реєстру е-декларацій, змінив декларацію одного з чиновників (прізвище він не уточнив).

У зв'язку з цим НАЗК звернулося в НАБУ з проханням пояснити даний інцидент.

У бюро відповіли, що це звичайна помилка і службова перевірка не виявила порушень.

"Даю доручення ... до з'ясування причин і обставин, в яких мав місце даний факт ... вжити заходів, пов'язаних із зупинкою доступу співробітників Національного антикорупційного бюро до реєстру декларацій", - заявила Корчак.

Також глава НАЗК доручила Писаренку підготувати і направити відповідну заяву в правоохоронні органи.

Вона зазначила, що після з'ясування всіх обставин буде прийнято рішення про відновлення доступу НАБУ до реєстру.



За словами Писаренка, повний доступ до реєстру е-декларацій мали 122 співробітника НАБУ.



За січень-жовтень співробітники Національного антикорупційного бюро отримали повний доступ до 12 755 електронних декларацій.



У січні співробітники НАБУ переглянули 22 декларації, в лютому - 47, в березні - 164, в квітні - 422 і в травні - 722.



За червень було переглянуто 1 015 декларацій, за липень - 1 545, за серпень - 2 312, за вересень - 2 919, а за жовтень - 3 587.



Меморандум між НАЗК і НАБУ, згідно з яким бюро був обіцяний повний доступ до реєстру е-декларацій, був підписаний в січні 2017 року.

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Як відомо, в останні дні загострилася ситуація навколо Національного антикорупційного бюро.

Зокрема Генпрокуратура та СБУ розслідують незаконні, на їхню думку, дії детективів НАБУ щодо провокування дачі хабара першій заступниці голови Державної міграційної служби Діні Пімаховій.

Також на тиск НАБУ поскаржилося Міністерство юстиції.

Зокрема 8 грудня в Мін'юсті заявили, що до міністерства з обшуками увірвались працівники НАБУ. Також там заявили, що працівники НАБУ провели обшук вдома у працівниці Мін'юсту.

Ще раніше НАБУ відсторонили від розслідування гучної справи про можливі факти корупції в НАЗК.

14 листопада директор департаменту фінансового контролю і моніторингу способу життя НАЗК Ганна Соломатіна заявляла, що АП і Корчак фальсифікують перевірки декларацій.

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Також вибухнув скандал через внесення в порядок денний законопроекту №7362, через який антикорупційні органи потрапили б у залежність від керівництва держави, а антикорупційна реформа опинилася б під загрозою.