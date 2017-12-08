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Бюджет і мораторій на землю "зависли" мінімум на тиждень

П'ятниця, 8 грудня 2017, 17:10

Верховній Раді запропонували скасувати результати голосування продовження мораторію на землю.

Відповідну постанову №7350 подали 9 депутатів.

На даний момент текст документа відсутній на сайті парламенту.

Також нардеп від "Свободи" Юрій Левченко подав постанову 7000/П про скасування голосування за бюджет 2018 року.

Поки Рада не розгляне ці документи, голова парламенту Андрій Парубій не має права підписувати відповідні закони.

Наступний пленарний тиждень заплановано на 18-22 грудня.

Як відомо, 7 грудня Рада ухвалила держбюджет-2018, а перед цим Рада продовжила мораторій на продаж землі.

Більше читайте тут: Бюджет: яких олігархів і політиків профінансують українці у 2018 році

Олександр Шумілін, УП
Теми: бюджетземля
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