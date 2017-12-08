Погода на вихідні: із заходу на Україну сунуть дощі та снігопади

У суботу мокро буде тільки на заході України, а вже в неділю дощі з мокрим снігом накриють усю територію країни.

Про це повідомляє у Facebook Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, 9 грудня у західних областях буде хмарно з проясненнями, дощ та мокрий сніг, вдень на Закарпатті та в Карпатах сильні опади, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; на решті території мінлива хмарність, без опадів.

Вночі та вранці у північних, центральних та південних областях місцями туман.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень у південній частині окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2 тепла до 3 морозу, вдень 1-6 вище нуля, на півдні країни 6-11 градусів тепла.

Зокрема у столиці в суботу без опадів. Вночі 1-3 морозу, вдень 4-6 тепла. У Львові дощ та мокрий сніг. Температура вночі 0-2, вдень 3-5 тепла. В Одесі 9 грудня без опадів. Вночі 1-3, вдень 8-10 вище нуля. У Дніпрі в суботу опадів не очікується. Температура вночі 1-3, вдень 5-7 тепла. У Харкові опадів не буде. Вночі близько 0, вдень 3-5 вище нуля.

Повідомляється, що 9-10 грудня у зв'язку зі снігопадами у високогір'ї Івано-Франківщини та Закарпаття зберігається значна лавинна небезпека, у середньогір'ї Закарпатської області така небезпека оголошується. Існує загроза зсувів снігу на дороги.

10 грудня у західних, вдень і в північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Погода на 9 грудня