Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Погода на вихідні: із заходу на Україну сунуть дощі та снігопади

П'ятниця, 8 грудня 2017, 17:11

У суботу мокро буде тільки на заході України, а вже в неділю дощі з мокрим снігом накриють усю територію країни.

Про це повідомляє у Facebook Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, 9 грудня у західних областях буде хмарно з проясненнями, дощ та мокрий сніг, вдень на Закарпатті та в Карпатах сильні опади, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; на решті території мінлива хмарність, без опадів.

Вночі та вранці у північних, центральних та південних областях місцями туман.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень у південній частині окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2 тепла до 3 морозу, вдень 1-6 вище нуля, на півдні країни 6-11 градусів тепла.

Зокрема у столиці в суботу без опадів. Вночі 1-3 морозу, вдень 4-6 тепла. У Львові дощ та мокрий сніг. Температура вночі 0-2, вдень 3-5 тепла. В Одесі 9 грудня без опадів. Вночі 1-3, вдень 8-10 вище нуля. У Дніпрі в суботу опадів не очікується. Температура вночі 1-3, вдень 5-7 тепла. У Харкові опадів не буде. Вночі близько 0, вдень 3-5 вище нуля.

Повідомляється, що 9-10 грудня у зв'язку зі снігопадами у високогір'ї Івано-Франківщини та Закарпаття зберігається значна лавинна небезпека, у середньогір'ї Закарпатської області така небезпека оголошується. Існує загроза зсувів снігу на дороги.

10 грудня у західних, вдень і в північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

 
Погода на 9 грудня
 
Погода на 10 грудня

Українська правда
Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

Усі новини...
погода
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Останні новини
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
Усі новини...
Реклама: