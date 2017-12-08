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Генерал з РФ відхрещується від причетності до справи MH17: Дурість

П'ятниця, 8 грудня 2017, 17:35

Російський генерал-полковник у відставці Микола Ткачов вважає "дурістю" звинувачення в причетності до збиття малайзійського Boeing MH17 у липні 2014 року.

Про це Ткачов сказав, коментуючи висновки експертів з Bellingcat і The Insider, передає ТАСС.

"Я не знаю, хто що там говорить, але це очевидна дурість і дурь", - сказав російський військовий журналістам.

За словами Ткачова, він багато років живе в Єкатеринбурзі та займається "військово-патріотичним вихованням діточок".

"Перебуваю в постійному контакті з громадськими організаціями, беру участь в різних публічних заходах і завжди в полі зору засобів масової інформації. Більше додати мені нічого", – сказав генерал-полковник.

Раніше Bellingcat і The Insider встановили у спільному розслідуванні, що ключовим фігурантом справи про збитий над Донбасом "Боїнг" рейсу MH17 є російський генерал-полковник Микола Ткачов, головний інспектор Центрального військового округу РФ.

Так, дві незалежні експертизи підтвердили, що голос розшукуваного слідством чоловіка з позивним "Дельфін" ідентичний голосу генерала Ткачова.

Як відомо, 17 липня 2014 року "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам – Куала-Лумпур, упав у захопленій Донецькій області – усі 298 осіб загинули.

Експерти встановили, що пасажирський літак збили з установки "Бук", привезеної бойовикам із Росії. РФ свою причетність заперечує.

За висновком Bellingcat, "Бук" перевозив відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський ("Хмурий").

Теми: MH17Росія
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