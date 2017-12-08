Головні новини дня – за 60 секунд

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П'ятниця, 8 грудня 2017, 19:30

НАБУ обшукує Мін'юст, поки НАЗК закриває йому доступ до е-декларацій, депутати суттєво обмежили безмитне ввезення посилок - новини, які обговорювали 8 грудня.

Про обшуки НАБУ в Мінюсті. Мін'юст заявив про проведення в п'ятницю Національним антикорупційним бюро обшуків у відомстві, а також у працівниці міністерства вдома.

НАБУ підтвердило, що провело два обшуки і що вони були санкціонованими. Слідчу дію вони пояснили ризиком знищення документів, які мали бути надані Мін'юстом в рамках розслідування детективами НАБУ кримінального провадження.

Причина – НАБУ підозрює службових осіб Міністерства юстиції у розтраті понад 54 мільйонів гривень.

Міністерство юстиції заперечує існування будь-якого ризику знищення документів та направило заяву про кримінальне правопорушення до Генеральної прокуратури.

Про НАБУ та НАЗК. Національне агентство із запобігання корупції вирішило тимчасово закрити повний доступ НАБУ до реєстру електронних декларацій.
За словами співробітника НАЗК Олександра Писаренка, у вересні співробітник НАБУ, зайшовши до реєстру е-декларацій, змінив декларацію одного з чиновників (прізвище він не уточнив).

Про НАБУ. Окружний адмінсуд Києва розглядає позов до Державної фіскальної служби щодо спецперевірки декларації Артема Ситника як кандидата на посаду директора Національного антикорупційного бюро.

Про посилки. Рада обмежила безмитне ввезення товарів в Україну до трьох посилок на місяць загальною вартістю до 150 євро.

Про "мовну" статтю. Венеційська комісія ухвалила рішення щодо скандальної "мовної" статті закону "Про освіту". Експерти не підтримали звинувачення з боку Угорщини.

Про умови від ЄС. Умовою виділення Європейським союзом нової макрофінансової допомоги Україні буде необхідність створення Антикорупційного суду.

Про Соболєва. Звільнений з посади глави антикорупційного комітету нардеп Єгор Соболєв заявляє, що Генпрокуратура планує звинуватити його у зв`язках з Росією.

Про Саакашвілі. "Ситуація з Саакашвілі не варта міжнародної уваги. Бо є конкретні злочини, які були скоєні, і ми маємо забезпечити: прозорість слідства, абсолютну відкритість і неупередженість слідчих органів та прозорий, ефективний, неупереджений суд. Це те, що ми маємо гарантувати як незалежна держава", – сказав Порошенко.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУМін'юстСоболєвВерховна РадаСаакашвілі
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